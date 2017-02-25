Ангела Меркель пообещала пополнить бюджет НАТО

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила, что Германия сделает большой вклад в бюджет НАТО.

«Газета.ru» цитирует политика: «Обязательства должны быть выполнены, и страны-участницы будут требовать этого от нас. Я считаю, что они правы в том, что Германия должна выполнить свои обязательства».

Страны НАТО должны делать обязательный взнос в оборонный бюджет альянса. Он составляет 2% от ВВП страны.

Ранее президент США Дональд Трамп выступал с критикой государств, которые избегают расходов в пользу альянса.