Ангела Меркель пообещала пополнить бюджет НАТО
Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила, что Германия сделает большой вклад в бюджет НАТО.
«Газета.ru» цитирует политика: «Обязательства должны быть выполнены, и страны-участницы будут требовать этого от нас. Я считаю, что они правы в том, что Германия должна выполнить свои обязательства».
Страны НАТО должны делать обязательный взнос в оборонный бюджет альянса. Он составляет 2% от ВВП страны.
Ранее президент США Дональд Трамп выступал с критикой государств, которые избегают расходов в пользу альянса.
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