Ангела Меркель отказалась смягчать санкции против России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против ослабления ограничительных мер в отношении России.

Она считает, что создание миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины не может стать основанием для смягчения санкций, сообщает «РИА Новости». Меркель сказала: «Должны быть достигнуты существенные успехи, которых мы пока, к сожалению, не имеем».

При этом ей показалась «интересной» инициатива РФ об учреждении миссии ООН в Донбассе. Меркель заявила: «В этом направлении мы должны работать дальше, однако это ростки, которые пока не дают повода для ослабления санкций».

Ранее Россия направила в ООН проект резолюции о миротворцах в Донбассе. В соответствии с документом, предлагается ввести миротворцев на территориии самопровозглашенных ДНР и ЛНР на шесть месяцев. При этом они будут заниматься исключительно охраной наблюдателей ОБСЕ.

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