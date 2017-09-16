Ангела Меркель отказалась смягчать санкции против России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против ослабления ограничительных мер в отношении России.

Она считает, что создание миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины не может стать основанием для смягчения санкций, сообщает «РИА Новости». Меркель сказала: «Должны быть достигнуты существенные успехи, которых мы пока, к сожалению, не имеем».

При этом ей показалась «интересной» инициатива РФ об учреждении миссии ООН в Донбассе. Меркель заявила: «В этом направлении мы должны работать дальше, однако это ростки, которые пока не дают повода для ослабления санкций».

Ранее Россия направила в ООН проект резолюции о миротворцах в Донбассе. В соответствии с документом, предлагается ввести миротворцев на территориии самопровозглашенных ДНР и ЛНР на шесть месяцев. При этом они будут заниматься исключительно охраной наблюдателей ОБСЕ.