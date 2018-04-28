Ангела Меркель и Дональд Трамп обсудили санкции против РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом США Дональдом Трампом антироссийские санкции.

Она рассказала, что США и Германии проводят совместную работу по оценке эффекта санкций против России.

При этом, канцлер подчеркнула, что никто не заинтересован иметь плохие отношения, но действия России на Украине вызывают необходимость «называть вещи своими именами».

Вместе с тем, Меркель в ходе своего визита в Вашингтон намерена просить у Трампа сделать исключение для нескольких немецких компаний, позволив им работать с Россией несмотря на санкции, так как германский бизнес страдает от ограничительных мер, действующих против РФ, сообщает «Национальная служба новостей».