Ангела Меркель в четвертый раз пойдет на выборы

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила, что готова к участию в выборах на руководящий пост в стране. Ожидается, что с официальным заявлением Меркель выступит вечером 20 ноября.

Ранее уже сообщалось, что Христианско-демократическая партия (ХДС) готовится выдвинуть Меркель. Сегодня в Берлине прошел политсовет, на котором было принято соответствующее решение, сообщает "Коммерсантъ".

Летом 2016 года немецкие СМИ заявили, что Меркель готовится покинуть свой пост досрочно. Эти данные оказались слухами. На сегодняшний день 62-летняя канцлер намерена продолжать работу в политике.