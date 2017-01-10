Ангарский маньяк Попков рассказал о способах заманивания своих жертв

Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков признался в убийстве 59 женщин и рассказал о том, как заманивал свои жертвы.

- Серийного маньяка из города Ангарска Иркутской области в 2015 году осудили за убийство 22 женщин. Преступления он совершал в 90-е годы. За это он получил пожизненное наказание, но сразу же после суда начал признаваться и в других злодеяниях. Он подробно рассказал, как убил 59 женщин. И сейчас по 47 новым эпизодом ему предъявлено обвинение, — рассказала эфире Радио «Комсомольская правда» ангарская журналистка Яна Лисина.

По ее словам, в последние годы Попков перегонял машины из Владивостока в Иркутск. Его жертвами становились молодые женщины, которым он предлагал ночью подвезти их домой. Но в итоге увозил в лес, насиловал и убивал.

Маньяк 18 лет умело заметал следы. Тогда следователи предположили, что убийца связан с силовыми структурами. Попков, как бывший сотрудник правоохранительных органов, попал под подозрение. У него взяли образцы ДНК, которые подтвердили его причастность к зверским преступлениям. Задержали Попкова в 2012 году.