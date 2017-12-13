Анестезия воздействует на людей и растения одинаково

Ученые выяснили, что анестезия воздействует на растения так же, как на людей и животных.

Исследователи провели эксперимент на мимозе стыдливой: под воздействием эфира она прижала листья к стеблю. После обработки жидкостью листья оставались неподвижными в течение семи часов. Такой же результат был получен в результате воздействия раствором лидокаина.

Другие растения, например, венерина мухоловка, тоже теряли чувствительность. Однако мухоловка вернулась к своему первичному состоянию спустя 15 минут, передает «Газета.ru».

Одинаковая реакция на анестезию среди растений и животных позволит использовать растения как модельный организм для исследования анестетиков, считают ученые.