Анестезия воздействует на людей и растения одинаково
Ученые выяснили, что анестезия воздействует на растения так же, как на людей и животных.
Исследователи провели эксперимент на мимозе стыдливой: под воздействием эфира она прижала листья к стеблю. После обработки жидкостью листья оставались неподвижными в течение семи часов. Такой же результат был получен в результате воздействия раствором лидокаина.
Другие растения, например, венерина мухоловка, тоже теряли чувствительность. Однако мухоловка вернулась к своему первичному состоянию спустя 15 минут, передает «Газета.ru».
Одинаковая реакция на анестезию среди растений и животных позволит использовать растения как модельный организм для исследования анестетиков, считают ученые.
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