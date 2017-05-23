Android Pay расстроила москвичей при оплате проезда в метрополитене и МЦК

Сегодня в московском метрополитене заработала система Android Pay, с помощью которой пользователи телефонов с операционной системой Android, согласно обещанию столичных властей, смогут проехаться в метро и на МЦК всего за один рубль.

По условиям использования системы, с банковской карты пассажира при оплате проезда должны были списать 35 рублей, а 34 рубля вернуть позднее.

По словам пассажиров, решивших воспользоваться акцией, терминалы принимали оплату с помощью Android Pay не на всех станциях метро. Кроме того, после совершения платежа выяснилось, что поездка стоит не 1 рубль, а 20 рублей.

На сайте Департамента транспорта Москвы спешно изменили информацию о стоимости проезда по акции, но социальные сети телеканала «Москва 24» по-прежнему сообщали, что поездка в метро и МЦК 23 мая обойдется москвичам всего в рубль, сообщает BFM.ru.

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