Андрей Шишкин стал президентом "Башнефти"

Вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин назначен главой "Башнефти". В новый состав руководства компании вошли семь топ-менеджеров.

Ранее сообщалось, что компания "Роснефть" приобрела 50,08 процента акций "Башнефти". Сумма сделки составила 329,7 миллиарда рублей. Ожидается, что собрание акционеров "Башнефти" пройдет 16 декабря 2016 года, сообщает ТАСС.

Изначально сообщалось, что на покупку акций "Башнефти" претендуют девять компаний. Однако 10 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже акций "Роснефти". Средства от продажи поступили в бюджет РФ.