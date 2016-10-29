Андрей Назаров стал главным тренером «Нефтехимика»

Известный специалист Андрей Назаров возглавил нижнекамский «Нефтехимик», выступающий в Континентальной хоккейной лиге.

С сегодняшнего дня он приступил к своим обязанностям, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее в отставку был отправлен Николай Соловьев, который проработал меньше месяца. В этом же сезоне руководство клуба уволило Евгения Попихина.