Андрей Малахов решил освятить студию после эфира с Никитой Джигурдой
Ведущий программы «Пусть говорят» на Первом канале Андрей Малахов заявил, что хочет вызвать священника, чтобы освятить студию после эфира с Никитой Джигурдой.
В передаче Джигурда эмоционально отвечал на обвинения в том, что подделал завещание своей подруги, покойной миллионерши Людмилы Браташ.
Джигурда был настолько эпатажен, что ведущий в конце концов решился пойти на крайние меры, - сообщается на сайте Первого канала.
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