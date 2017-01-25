Андрей Малахов решил освятить студию после эфира с Никитой Джигурдой

Ведущий программы «Пусть говорят» на Первом канале Андрей Малахов заявил, что хочет вызвать священника, чтобы освятить студию после эфира с Никитой Джигурдой.

В передаче Джигурда эмоционально отвечал на обвинения в том, что подделал завещание своей подруги, покойной миллионерши Людмилы Браташ.

Джигурда был настолько эпатажен, что ведущий в конце концов решился пойти на крайние меры, - сообщается на сайте Первого канала.