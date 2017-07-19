Андрей Кончаловский предложил санкции против «Оскара»

Режиссер Андрей Кончаловский предложил ввести санкции против кинопремии «Оскар».

При этом он сравнил «Оскар» с Макдоналдсом, а также заявил, отвечая на вопрос, какой фильм Россия могла бы отправить на премию в этом году, что посылать картины на «Оскар» вообще не стоит.

«Если бы я жил в Америке, возможно бы хотел его получить, но зачем мне «Оскар» в России? Я считаю, что сейчас «Оскар» – как Макдоналдс, это транснациональная корпорация. И качество у нее очень сомнительное», – сказал режиссер.

Картина Кончаловского «Рай» ранее была выдвинута на премию «Оскар», однако киноакадемики решили не включать его картину в список номинантов. Сам режиссер входил в Российский оскаровский комитет, но несколько лет назад вышел из его состава, сообщает экспертный канал «Федерал пресс».

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Места: Россия, США
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