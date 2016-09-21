Анджелину Джоли и Брэда Питта уже развели в Лондоне

Анджелину Джоли и Брэда Питта развели в Музее восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне. Копии знаменитостей установили на «почтительное» расстоянии друг от друга, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на СМИ.

По информации Джоли подала на развод, причиной которого стали непримиримые разногласия с мужем.