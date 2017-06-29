Андерс Брейвик пожаловался в Европейский суд на изоляцию

Норвежский террорист Андерс Брейвик подал в Европейский суд по правам человека жалобу на условия заключения.

По словам адвоката Брейвика Ойстейна Сторвика, террорист считает, что слишком долго находится в изоляции. В частности, он не доволен тем, что с самого начала отбытия наказания ему не разрешают общаться с другими заключенными. Террорист считает, что подобное обращение бесчеловечно, сообщает Reuters.

В июле 2011 года Брейвик устроил два теракта, жертвами которых в общей сложности стали 77 человек. За это его приговорили к 21 году тюремного заключения – максимальный срок, предусмотренный законодательством Норвегии. Некоторое время назад террорист сменил имя и теперь его зовут Фьотольф Хансен.