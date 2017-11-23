Анатолия Чубайса вызвали в суд для дачи показаний

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс вызван в Черемушкинский суд Москвы в качестве свидетеля обвинения по делу экс-главы корпорации Леонида Меламеда, и бывшего финансового директора организации Святослава Понурова.

Суд рассматривает дело о растрате 226 млн рублей.

Анатолий Чубайс через своего адвоката сообщил, что на заседание суда прибудет.

По версии следствия, экс-глава «Роснано» принял на работу в корпорацию подконтрольных ему Андрея Малышева и Понурова, после чего инициировал вопрос о привлечении фирмы-советника для оказания корпорации «Роснано» услуг, необходимости в которых не было.

В период с февраля по июль 2009 года необоснованно были израсходованы средства корпорации на общую сумму более 220 млн рублей, передает Interfax.