Анатолия Чубайса вызвали в суд для дачи показаний
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс вызван в Черемушкинский суд Москвы в качестве свидетеля обвинения по делу экс-главы корпорации Леонида Меламеда, и бывшего финансового директора организации Святослава Понурова.
Суд рассматривает дело о растрате 226 млн рублей.
Анатолий Чубайс через своего адвоката сообщил, что на заседание суда прибудет.
По версии следствия, экс-глава «Роснано» принял на работу в корпорацию подконтрольных ему Андрея Малышева и Понурова, после чего инициировал вопрос о привлечении фирмы-советника для оказания корпорации «Роснано» услуг, необходимости в которых не было.
В период с февраля по июль 2009 года необоснованно были израсходованы средства корпорации на общую сумму более 220 млн рублей, передает Interfax.
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