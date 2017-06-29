Анатолий Сердюков вошел в совет директоров «КАМАЗ»

Бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова утвердили в совет директоров крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей «КАМАЗ».

На новом посту он сменил экс-председателя «ВЭБ» Владимира Дмитриева, сообщает ТАСС.

Также в новый состав совета директоров переизбраны гендиректор предприятия Сергей Когогин, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, замглавы «Ростеха» Игорь Завьялов, глава подразделения «Daimler AG» Вольфрам Шмид, вице-президент по развитию бизнеса грузовых автомобилей «Daimler» в России Геральд Янк, председатель профсоюзного комитета работников «КАМАЗ» Александр Васильев, бывший премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, председатель совета директоров «АвтоВАЗ» Сергей Скворцов, а также гендиректор и президент ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» Михаил Бройтман и Рубен Варданян.

Крупнейшим акционером «КАМАЗ» является ГК «Ростех» (контролирует 49,9%), а также киприотская, немецкая и американская компании.