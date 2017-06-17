Анатолий Кучерена рассказал подробности знакомства Путина и Стоуна

Российский президент Владимир Путин познакомился с американским режиссером Оливером Стоуном в театре. Об этом рассказал председатель Общественного совета при МВД России, член Общественной палаты, адвокат Анатолий Кучерена.

Он сообщил: «Это была непринужденная такая встреча, беседа, мы были в театре, мы наслаждались спектаклем». Как передает РИА Новости, Кучерена утверждает, что именно он познакомил президента с американским режиссером, однако кто стал инициатором знакомства - вспомнить не смог.

Над документальным фильмом «Интервью с Путиным» Стоун трудился два года. Картина была показана 12-15 июня на канале Showtime. В России фильм выйдет на Первом канале с 19 по 22 июня.