Анатолий Кучерена рассказал подробности знакомства Путина и Стоуна
Российский президент Владимир Путин познакомился с американским режиссером Оливером Стоуном в театре. Об этом рассказал председатель Общественного совета при МВД России, член Общественной палаты, адвокат Анатолий Кучерена.
Он сообщил: «Это была непринужденная такая встреча, беседа, мы были в театре, мы наслаждались спектаклем». Как передает РИА Новости, Кучерена утверждает, что именно он познакомил президента с американским режиссером, однако кто стал инициатором знакомства - вспомнить не смог.
Над документальным фильмом «Интервью с Путиным» Стоун трудился два года. Картина была показана 12-15 июня на канале Showtime. В России фильм выйдет на Первом канале с 19 по 22 июня.
Следующая новость Турция проверит российских производителей мяса
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии