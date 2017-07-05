Анатолий Кашпировский исцеляет людей в США

Знаменитый советский экстрасенс работает в США, где собирает всех желающих на сеансы в одной из гостиниц Нью-Йорка.

Анатолий Кашпировский официально объявил, что перестал применять массовый гипноз, которым он владеет. Теперь он просто проводит философско-оздоровительные беседы и встречи.

Сам автор заявляет, что 29 июня в зале ресторана «Националь» была проведена беспрецедентная психологическая акция - всемирная дистанционная коррекция носа с восстановлением нормального носового дыхания и избавлением от храпа.

До этого в мае «специалист психологического лечения», как себя называет Кашпировский, провел дистанционную акцию по избавлению от врожденных пороков сердца, сообщает «Комсомольская правда».

В России запрещены массовые сеансы экстрасенсов и магов.

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Теги:
Места: Россия, США
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