Анатолий Чубайс впервые в истории выплатит дивиденды

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что компания впервые за всю историю своего существования планирует выплатить дивиденды государству.

Речь идет об итогах работы компании за 2017 год. Сумма всех дивидендов составляет 530 млн рублей.

По итогам 2017 года чистая прибыль «Роснано» составила 1,06 млрд рублей против 16,6 млрд рублей чистого убытка в 2016 году.

Выручка по итогам 2017 года достигла 20,2 млрд рублей, что в два раза больше уровня 2016 года, передает Interfax.