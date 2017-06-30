В Анапе мужчина привел на пляж крокодила на поводке

На одном из пляжей Анапы отдыхающих распугал мужчина, который привел искупаться в море домашнего крокодила на поводке.

Прокуратура в Краснодарском крае проверяет информацию с видеозаписи в интернете, которая появилась от одного из туристов.

На ней отчетливо видно как человек привел на пляж крокодила на поводке, и зашел с ним в воду, чтобы животное могло поплавать, отмечает ТАСС.