В Анапе мужчина привел на пляж крокодила на поводке
На одном из пляжей Анапы отдыхающих распугал мужчина, который привел искупаться в море домашнего крокодила на поводке.
Прокуратура в Краснодарском крае проверяет информацию с видеозаписи в интернете, которая появилась от одного из туристов.
На ней отчетливо видно как человек привел на пляж крокодила на поводке, и зашел с ним в воду, чтобы животное могло поплавать, отмечает ТАСС.
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