В Анапе депутата местного совета заподозрили в убийстве

В отношении депутата совета муниципального образования города-курорта Анапа заведено уголовное дело. Он подозревается в убийстве и незаконном обороте оружия.

По данным следственного управления (СУ) СК РФ по Краснодарскому краю, в ночь на 7 мая политик произвел шесть выстрелов в 57-летнего знакомого. Тело погибшего обнаружили на улице.

В настоящее время депутат задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости». Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

В 2016 году суд приговорил депутата гордумы Екатеринбурга Олега Кинева к 16 годам колонии за организацию убийства пенсионерки.