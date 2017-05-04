Аналог грин-карты начнут выдавать в РФ с 2019 года

В 2019 году в России может появиться «карта соотечественника», являющаяся аналогом американской грин-карты и дающая право иностранцам русского происхождения возможность на свободный въезд в страну и последующее трудоустройство, говорится в проекте «Цифровая экономика», представленном Минкомсвязи.

Как уточняется в материале газеты «Известия», право на получение такой карты будут иметь только соотечественники с высокой квалификацией, в совершенстве владеющие русским языком.

Кроме того, необходимо проработать систему оценки квалификации владельцев карты работодателями, а также разработать комплекс мер поддержки специалистов, получающих высокие оценки.

Соответствующие предложения 25 апреля были направленны на согласование в Минфин, МИД и Минэкономразвития.

Грин-карта (Зеленая карта) — подтверждает наличие вида на жительство в США у человека, не являющегося гражданином страны, и предоставляющая право трудоустройства на территории США, сообщает Ura.ru.

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