Анализ крови позволит узнать дату смерти

Американские ученые инициировали проведение научной работы, в рамках которой смогли разработать совершенно уникальную методику, которая разрешает определить возможность внезапной смерти человека в течение пяти лет при помощи обычного анализа крови.

Дело в том, что в крови есть особая клетка, которая позволяет показать онкологию, заболевания сердца и многое другое. Как утверждают специалисты, методика имеет точность в 80 процентов, - сообщают «Актуальные Новости».