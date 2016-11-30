Анализ крови позволит узнать дату смерти
Американские ученые инициировали проведение научной работы, в рамках которой смогли разработать совершенно уникальную методику, которая разрешает определить возможность внезапной смерти человека в течение пяти лет при помощи обычного анализа крови.
Дело в том, что в крови есть особая клетка, которая позволяет показать онкологию, заболевания сердца и многое другое. Как утверждают специалисты, методика имеет точность в 80 процентов, - сообщают «Актуальные Новости».
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