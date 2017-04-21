В Анадыре решили «утилизировать» всех бездомных животных

Власти Андыря приняли решение о «немедленной утилизации» всех безнадзорных животных. Мероприятие начнется 25 апреля.

Основанием для принятия городской администрацией такого решения стала потенциальная опасность для жителей заражения бешенством.

В последнее время на территории Анадыря отмечено три случая бешенства среди животных. В то же время Роспотребнадзор по Чукотскому округу зафиксировал в первом квартале текущего года свыше 10 укусов жителей бездомными животными.

Эпидемиологическая ситуация расценивается как «крайне неблагополучная, угрожающая жизни и здоровью людей», сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на сайт горадминистрации Анадыря.