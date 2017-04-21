В Анадыре решили «утилизировать» всех бездомных животных
Власти Андыря приняли решение о «немедленной утилизации» всех безнадзорных животных. Мероприятие начнется 25 апреля.
Основанием для принятия городской администрацией такого решения стала потенциальная опасность для жителей заражения бешенством.
В последнее время на территории Анадыря отмечено три случая бешенства среди животных. В то же время Роспотребнадзор по Чукотскому округу зафиксировал в первом квартале текущего года свыше 10 укусов жителей бездомными животными.
Эпидемиологическая ситуация расценивается как «крайне неблагополучная, угрожающая жизни и здоровью людей», сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на сайт горадминистрации Анадыря.
Следующая новость Российских туристов предупредили о возможных угрозах в Черногории
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии