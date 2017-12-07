В Амурской области провалился под лед автомобиль с людьми

В Приамурье три человека утонули в провалившейся под лед машине.

Инцидент произошел между населенными пунктами Новобурейский и Куликовка. Автомобиль съехал на лед на реке Бурея в неположенном для этого месте и провалился в 100 метрах от берега.

В общей сложности в автомобиле находились пять человек. Водителю и одному из пассажиров удалось спастись, сообщает телеканал «360» со ссылкой на управление МЧС по региону. На месте происшествия работают водолазы.