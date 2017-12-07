В Амурской области провалился под лед автомобиль с людьми
В Приамурье три человека утонули в провалившейся под лед машине.
Инцидент произошел между населенными пунктами Новобурейский и Куликовка. Автомобиль съехал на лед на реке Бурея в неположенном для этого месте и провалился в 100 метрах от берега.
В общей сложности в автомобиле находились пять человек. Водителю и одному из пассажиров удалось спастись, сообщает телеканал «360» со ссылкой на управление МЧС по региону. На месте происшествия работают водолазы.
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