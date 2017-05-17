В Амурской области обнаружили старое минное поле
Недалеко от амурской деревни Сковородино в районе бывшей воинской части обнаружено около полусотни противотанковых мин.
Группа разминирования прибудет к месту обнаружения мин 22 мая. Саперы проверят площадь свыше 250 тысяч гектаров, чтобы исключить несчастные случаи из-за неразорвавшихся снарядов.
Ранее в Амурской области уже находили и уничтожали авиационные бомбы времен ВОВ, сообщает Interfax.
Следующая новость Медведеву предложили запретить показ на ТВ сцен с алкоголем
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии