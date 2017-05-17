В Амурской области обнаружили старое минное поле

Недалеко от амурской деревни Сковородино в районе бывшей воинской части обнаружено около полусотни противотанковых мин.

Группа разминирования прибудет к месту обнаружения мин 22 мая. Саперы проверят площадь свыше 250 тысяч гектаров, чтобы исключить несчастные случаи из-за неразорвавшихся снарядов.

Ранее в Амурской области уже находили и уничтожали авиационные бомбы времен ВОВ, сообщает Interfax.