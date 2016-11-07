В Амурской области медсестру заподозрили в крупном хищении лекарств
В Амурской области медсестра онкодиспансера подозревается в хищении лекарств на сумму более миллиона рублей.
По версии следствия, медработник на протяжении почти двух лет присваивала жизненно важные медпрепараты для лечения онкобольных и отправляла их в Москву «на имя физических лиц», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.
В отношении медсестры возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате.
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