В Амурской области медсестру заподозрили в крупном хищении лекарств

В Амурской области медсестра онкодиспансера подозревается в хищении лекарств на сумму более миллиона рублей.

По версии следствия, медработник на протяжении почти двух лет присваивала жизненно важные медпрепараты для лечения онкобольных и отправляла их в Москву «на имя физических лиц», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.

В отношении медсестры возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате.