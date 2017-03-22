В Амурской области три грузовика провалились под лед
В Амурской области сразу три грузовых автомобиля провалились под лед. Жертв в результате происшествия нет.
Инцидент произошел в устье реки Селемджа в Мазановском районе. В общей сложности в автомобилях находились четыре человека. Им удалось самостоятельно выбраться из тонущих грузовиков и добраться до берега, передает Nation News со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Предполагается, что причиной происшествия стали появившиеся проталины и плохая видимость. Обстоятельства случившегося выясняются.
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