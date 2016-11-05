На Амуре ранний ледостав заблокировал баржу с командой
На реке Амур из-за начавшегося раньше обычного ледостава застряла баржа с экипажем. Судно оказалось заблокированным в Ульчском районе Хабаровского края между населенными пунктами Мариинское и Софийск.
Капитан решил прекратить движение, чтобы избежать повреждения судна, рассказали ТАСС в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС России.
На борту баржи находились семь человек. Пятерых из них забрал вертолет местной авиакомпании. На судне для охраны остались капитан и один матрос. Они обеспечены продуктами и теплыми вещами, поэтому угроза их жизни и здоровью отсутствует.
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