«Амур» одержал над «Сочи» волевую победу
Хабаровский «Амур» на своем льду вырвал победу у ХК «Сочи» со счетом 3:2.
Хозяева сумели вырвать победу в самой концовке встречи, шайбу забросил Владислав Ушенин. У хабаровчан голами отметились Ян Коларж и Теему Рамстед. У ХК «Сочи» дубль оформил Иван Яценко.
ХК «Сочи» потерпел третье поражение подряд.
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