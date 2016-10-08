«Амур» одержал над «Сочи» волевую победу

Хабаровский «Амур» на своем льду вырвал победу у ХК «Сочи» со счетом 3:2.

Хозяева сумели вырвать победу в самой концовке встречи, шайбу забросил Владислав Ушенин. У хабаровчан голами отметились Ян Коларж и Теему Рамстед. У ХК «Сочи» дубль оформил Иван Яценко.

ХК «Сочи» потерпел третье поражение подряд.