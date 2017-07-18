В Амстердаме установили памятник жертвам крушения МН17

В столице Нидерландов установлен памятник погибшим в результате крушения малайзийского «Боинга», выполнявшего рейс МН17 и разбившегося на Украине.

Высота памятника составляет четыре метра, длина – 16. Он выполнен в виде глаза, прикрытого изогнутой бровью. Обращенный к небу зрачок сделан из нержавеющей стали. На нем выгравированы имена всех 298 жертв катастрофы. Кроме того, вокруг памятника высажено такое же количество деревьев.

На церемонии открытия монумента присутствовал король Нидерландов Виллем-Александр с супругой и более двух тысяч человек, включая родственников жертв, передает НСН.

«Боинг», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур потерпел крушение на Донбассе в июле 2014 года. Большинство его пассажиров были голландскими гражданами. Предполагается, что самолет был сбит ракетой с земли. Некоторое время назад сообщалось, что исполняющая обязанности главы Минздрава Украины заявила, что Россия должна взять на себя ответственность за катастрофу.