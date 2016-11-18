Amnesty International вернется в свой офис в Москве

Российское представительство правозащитной организации Amnesty International вернется в свой офис в Москве, который был опечатан 2 ноября, заявил глава российского отделения Amnesty International Сергей Никитин.

По его словам, в решении конфликтной ситуации, возникшей с департаментом имущества Москвы, помог глава СПЧ Михаил Александрович Федотов. Благодаря его действиям, сегодня был подписан новый договор об аренде.

Никитин отметил, что конфликт с департаментом имущества Москвы был вызван технической ошибкой.

2 ноября офис, который организация арендует у Мосгоримущества, был взломан и опечатан. Никитин утверждал, что арендную плату за офис организация всегда вносила аккуратно, в том числе за октябрь. В пресс-службе департамента имущества Москвы пояснили, что договор был расторгнут в 2015 году, а спустя 3 месяца после предъявления претензий о неоплате аренды задолженность составляла более 460 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

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