Американцы впервые сдали экзамен по русскому языку в Вашингтоне

В США прошел экзамен по русскому языку на выдачу сертификата, необходимого для подачи документов в российские высшие учебные заведения или для получения гражданства.

Тестирование было организовано в Вашингтоне, где расположен Российский культурный центр. На мероприятие пригласили делегацию Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина. Директор Центра лингводидактики языкового тестирования и содействия миграционной политике института Олег Радченко сообщил журналистам: «Сегодня мы пригласили сюда кандидатов, тех, кто желает либо сдать (экзамен) на гражданство, либо тест по русскому, как по иностранному языку первого уровня - для тех, кто идет в бакалавриат».

Он добавил, что материалы экзамена будут доставлены в Москву. Результаты планируется огласить на следующей неделе, пишет ТАСС. Для получения сертификата экзаменуемым необходимо преодолеть барьер в 66%.

Такое тестирование проводится на территории США впервые, ранее для сдачи экзамена претендентам приходилось ездить в Россию. В настоящее время в США открыты три центра для получения сертификата.

Сегодня в 24 странах мира работают 39 центров. К 2020 году их число планируется довести до 100.