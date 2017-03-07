Американцы включили Россию в Топ-30 лучших стран мира

Россия заняла второе после США место по критерию силы и влияния на мировой арене и 27 место среди лучших стран в рейтинге журнала US News & World Report.

Американцы оценивали претендентов на включение в общий список из 80 стран по таким критериям, как развитие туризма, социальной сферы, динамике экономического развития, уровня жизни населения и влияния в международной политике, сообщает сайт британского медиахолдинга ВВС («Би-би-си»).

Первое место в списке лучших стран заняла Швейцария, в десятку лидеров списка зачислены Канада, Великобритания, Германия, Япония, Швеция, США, Австралия, Франция и Норвегия. Россия заняла 27-е место в рейтинге. При этом по показателю силы и влияния в мире США сохраняют первое место, а Россия заняла второе.

Всего в список вошли 80 государств, последние ряды заняли Алжир, Иран и Сербия.

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Теги:
Места: Россия, США
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