Американцы требуют переселить Меланью Трамп в Белый дом

В США проход сбор подписей под петицией «Заставить Меланью Трамп остаться в Белом доме или оплачивать расходы самостоятельно».

Авторы петиции считают, что первая леди должна жить в резиденции президента страны в Вашингтоне. Расходы на ее проживание в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке и соответственно обеспечение безопасности слишком дорого обходятся налогоплательщикам.

Петицию подписали уже более полумиллиона человек, передает Nation News.

Ранее сообщалось, что Меланья Трамп отказалась переезжать в Вашингтон из-за того, что младшему сыну президентской четы Бэррону необходимо закончить учебный год в Нью-Йорке.