Американцы требуют переселить Меланью Трамп в Белый дом
В США проход сбор подписей под петицией «Заставить Меланью Трамп остаться в Белом доме или оплачивать расходы самостоятельно».
Авторы петиции считают, что первая леди должна жить в резиденции президента страны в Вашингтоне. Расходы на ее проживание в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке и соответственно обеспечение безопасности слишком дорого обходятся налогоплательщикам.
Петицию подписали уже более полумиллиона человек, передает Nation News.
Ранее сообщалось, что Меланья Трамп отказалась переезжать в Вашингтон из-за того, что младшему сыну президентской четы Бэррону необходимо закончить учебный год в Нью-Йорке.
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