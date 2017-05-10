Американцы требуют независимого расследования в отношении Трампа
У Белого дома в Вашингтоне прошла акция протеста, участники которой потребовали проведения независимого расследования возможных связей президента США Дональда Трампа с Россией.
У резиденции главы государства собрались более ста митингующих. Они настаивали на том, что конгресс должен запустить расследование сразу же после увольнения главы ФБР Джемса Коми. Тот был отправлен в отставку 9 мая, передает РИА «Новости».
Накануне Трамп заявил, что все сообщения о его связях с РФ являются «абсолютной ложью».
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