Американцы стали лучше относиться к РФ и Путину

В последнее время отношение жителей США к России и президенту Владимиру Путину изменилось в лучшую сторону.

В частности, позитивно настроены к России 28% американцев, причем этот показатель вырос на 3% за последний год. В то же время отрицательный настрой продолжают сохранять порядка 70% американцев.

Что касается лично президента РФ Владимира Путина, то сейчас положительно к нему относятся 22% жителей США, что является рекордным показателем почти за 15 лет. Негативное отношение к российскому лидеру высказывают около 72%, передает РИА ФедералПресс со ссылкой на данные компании Gallup.

Отмечается, что заметно улучшили свое отношение к Путину представители Республиканской партии (с 12% до 32% в течение года), тогда как Демократы, напротив, демонстрируют рост негатива (положительное отношение к российскому лидеру сократилось с 15% до 10%).