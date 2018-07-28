Американцы сняли боевик о покушении на Владимира Путина
Американская компания Lionsgate Movies сняла новый боевик под названием «Охотник-убийца» о покушении на президента России.
Режиссером картины выступил Донован Марш. В фильме снялись американские актеры Джерард Батлер и Гари Олдман, а также россияне Юрий Колокольников, Михаил Горевой, Игорь Жижикин и Илья Волох, передает телеканал «360».
По сюжету картины подводники США предотвратят Третью мировую войну и спасут от покушения президента России, роль которого исполнил Александр Дьяченко.
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