Американцы сняли боевик о покушении на Владимира Путина

Американская компания Lionsgate Movies сняла новый боевик под названием «Охотник-убийца» о покушении на президента России.

Режиссером картины выступил Донован Марш. В фильме снялись американские актеры Джерард Батлер и Гари Олдман, а также россияне Юрий Колокольников, Михаил Горевой, Игорь Жижикин и Илья Волох, передает телеканал «360».

По сюжету картины подводники США предотвратят Третью мировую войну и спасут от покушения президента России, роль которого исполнил Александр Дьяченко.