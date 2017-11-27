Американцы разработали универсальную ткань для любого времени года

В Стэнфордском университете США разработали ткань, которая может согревать и охлаждать тело человека.

Как сообщает портал «Научная Россия», последние десятилетия ученые создавали «дышащие» материалы, которые минимизируют потери тепла человеком. С разработкой охлаждающей ткани все гораздо сложнее: она должна быть непрозрачной и при этом пропускать инфракрасное излучение тела, с которым человек выделяет 40-60% тепла.

Материаловедам под руководством И Цуя удалось совместить эти два подхода. Разработанный ими материал представляет собой «сэндвич», где верхний слой состоит из нанонитей полиэтилена, а «начинка» представляет собой слои карбона и меди.

Таким образом, человек, надевая одежду из такой ткани то одной стороной, то другой, может согреваться в мороз или охлаждаться в жаркую погоду. Разница температур, которую можно достичь, составила 6,5 градусов. Это, считают разработчики, позволит экономить на отоплении.

В будущем ученые намерены повысить эффективность такой ткани более чем в два раза.