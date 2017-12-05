Американцы разработали самый быстрый 3D-принтер в мире

В США создан 3D-принтер FastFFF, значительно превосходящий существующие аналоги по скорости печати.

В качестве сырья для работы в нем используется пластик. Объект, на создание которого обычным принтерам требуется около часа, новинка распечатывает за несколько минут. Таких результатов удалось достичь в результате модернизации ряда механизмов.

Впрочем, FastFFF еще нуждается в доработке, поскольку скорость печати – одновременно и плюс, и минус. Дело в том, что слои пластика не успевают полностью застывать, что приводит к искажению форм создаваемых объектов и снижению их качества. Создатели принтера работают над решением проблемы ускоренного охлаждения слоев распечатки, сообщает «Экономика сегодня».