Американцы разработали самый быстрый 3D-принтер в мире
В США создан 3D-принтер FastFFF, значительно превосходящий существующие аналоги по скорости печати.
В качестве сырья для работы в нем используется пластик. Объект, на создание которого обычным принтерам требуется около часа, новинка распечатывает за несколько минут. Таких результатов удалось достичь в результате модернизации ряда механизмов.
Впрочем, FastFFF еще нуждается в доработке, поскольку скорость печати – одновременно и плюс, и минус. Дело в том, что слои пластика не успевают полностью застывать, что приводит к искажению форм создаваемых объектов и снижению их качества. Создатели принтера работают над решением проблемы ускоренного охлаждения слоев распечатки, сообщает «Экономика сегодня».
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