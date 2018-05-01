Американцы применят на военных учениях российские вертолеты

Американская морская пехота применит российские вертолеты на военных учениях.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Marine Times, в качестве условного противника выступят вертолеты Ми-24 или Ми-17.

«Ударный вертолет в связи с его размерами, высотой полета, возможностями подвижной обороны представляет особую угрозу, создающую реалистичную, уникальную и надежную противоборствующую силу», - приводится в статье заявление ведомства.

Газета умалчивает, какое именно государство предоставит США боевую технику. Уточняется, что российская техника закупается «дружественными Вашингтону правительствами» Украины, Ирака и Афганистана.