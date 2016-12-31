Американцы почтили память жертв крушения Ту-154

Участники хора Шиллеровского института США спели гимн России в память о жертвах катастрофы ту-154 над Черным морем. Акция прошла у Генконсульства России в Нью-Йорке.

Исполнители принесли с собой цветы, у многих из них на одежде были приколоты георгиевские ленточки.

Глава института Хельга Цепп-Лапуш опубликовала соболезнования российской стороне, в которых назвала ансамбль имени Александрова «выражением высших моральных ценностей России». Она также выразила надежду на то, что коллектив будет восстановлен, передает РИА «Новости».