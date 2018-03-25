Американцы отказались ставить памятник советским летчикам в Элизабет

Власти города Элизабет в Северной Каролине выразили протест против установки памятника советским летчикам, которые погибли во время переправки самолетов-амфибий в СССР во Второй мировой войне.

В мае 2017 года власти одобрили установку монумента. Он посвящен советским летчикам, которые проходили обучение в рамках проекта «Зебра»: о нем стало известно лишь в 2013 году после рассекречивания документов. Расходы на изготовление и установку памятника согласилась взять на себя Россия.

Однако после нового голосования пять членов городского совета города Элизабет выступили против монумента, а трое поддержали. Главным обстоятельством, помешавшим прежде достигнутым договоренностям, стало ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой, передает РБК.

«Я понимаю, что речь идет о том, чтобы почтить память героев, павших в годы Второй мировой войны, и есть американские солдаты, которые воевали на этой войне и похоронены в России. Но времена сейчас изменились», - сказала член городского совета Анита Хаммер.

В рамках «Зебры» с 1944 по 1945 год в СССР доставили более 160 гидросамолетов «Каталина». На аэродроме в Элизабет советские летчики проходили обучение и принимали машины, прежде чем переправить их в СССР.

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