Американцы назвали Россию врагом США
Американцы считают Россию врагом США, следует из опроса, проведенного телекомпанией Fox News.
Почти две трети опрошенных искренне считают, что Россия несет угрозу безопасности США.
Однако главным врагом жители Штатов считают Северную Корею. Опасность, исходящую от этой страны, увидели 93 процента респондентов.
На втором месте среди угроз, по мнению американцев, Иран. Около 80 процентов респондентов заявили, что боятся эту страну.
Следом идет Сирия с 76 процентами опасающихся респондентов, а завершает топ страхов американских граждан Россия, против которой высказались 64 процента опрошенных.
Кроме того, граждане США считают, что президент страны Дональд Трамп видит в России союзника, а не врага, сообщает агентство Nation news.
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