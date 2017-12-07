Американцы могут пропустить Олимпиаду-2018
Сборная США может отказаться от участия в Олимпийских играх-2018 в Южной Корее.
По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, поездка американских спортсменов на ОИ в Пхеньчхане зависит от ситуации в КНДР, которая меняется с каждым днем.
Хейли отметила, что власти США сделают все от них зависящее, чтобы защитить американских спортсменов и дать им уверенность в этом, передает «Экономика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от участия в Олимпиаде-2018 сборную РФ. На соревнования смогут поехать только отдельные спортсмены. Они будут выступать под нейтральным флагом.
Следующая новость В Нижнем Новгороде появился штаб Ксении Собчак
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии