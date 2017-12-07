Американцы могут пропустить Олимпиаду-2018

Сборная США может отказаться от участия в Олимпийских играх-2018 в Южной Корее.

По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, поездка американских спортсменов на ОИ в Пхеньчхане зависит от ситуации в КНДР, которая меняется с каждым днем.

Хейли отметила, что власти США сделают все от них зависящее, чтобы защитить американских спортсменов и дать им уверенность в этом, передает «Экономика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от участия в Олимпиаде-2018 сборную РФ. На соревнования смогут поехать только отдельные спортсмены. Они будут выступать под нейтральным флагом.