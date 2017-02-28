Американцы анонсировали дату первой турпоездки на Луну

Частная космическая компания SpaceX намерена использовать для первого в истории человечестве туристического полета на спутник Земли новую ракету-носитель Falcon Heavy, испытательный старт которой запланирован на лето 2017 года. Двое туристов полетят в пилотируемом корабле Dragon.

Имена будущих претендентов на турполет к Луне в SpaceX не назвали, но в ближайшее время они пройдут медицинское обследование, а в конце начнут подготовку к полету, который запланирован на 2018-й год.

«Мы рады сообщить, что SpaceX приблизилась к отправке двух частных граждан в путешествие вокруг Луны в конце следующего года. Они уже внесли значительную предоплату за полет к Луне», — цитирует «Лента.ру» опубликованное на сайте компании заявление. SpaceX намерена запустить корабль с той же стартовой площадки на мысе Канаверал, штат Флорида, которая использовалась для миссий лунной программы «Аполлон» в 1960-1970-х годах.

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