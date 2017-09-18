Американцам посоветовали не садиться в российские самолеты

Российский военный летчик, майор в отставке Виталий Соколовский порекомендовал американским коллегам не садиться за штурвал Су-27.

Он отметил, что каждый самолет имеет свои особенности и необходимую именно для него технику пилотирования. «Для управления российским воздушным судно нужно пройти обучение нашими специалистами и на отечественных самолетах», - сказал Соколовский в интервью «Политэксперту».

По его мнению, американский летчик Эрик Шульц, разбившийся на российском Су-27 в Неваде, погиб именно по причине отсутствия достаточных навыков и опыта. Эксперт также добавил, что большинство авиакатастроф происходят в результате излишней самонадеянности и чрезмерно высокого самомнения.

Ранее сообщалось, что президент международного авиасалона МАКС Магомед Толбоев предупреждал американца, что ему может не хватить проффесионализма для управления российским самолетом.