Американцам посоветовали не садиться в российские самолеты
Российский военный летчик, майор в отставке Виталий Соколовский порекомендовал американским коллегам не садиться за штурвал Су-27.
Он отметил, что каждый самолет имеет свои особенности и необходимую именно для него технику пилотирования. «Для управления российским воздушным судно нужно пройти обучение нашими специалистами и на отечественных самолетах», - сказал Соколовский в интервью «Политэксперту».
По его мнению, американский летчик Эрик Шульц, разбившийся на российском Су-27 в Неваде, погиб именно по причине отсутствия достаточных навыков и опыта. Эксперт также добавил, что большинство авиакатастроф происходят в результате излишней самонадеянности и чрезмерно высокого самомнения.
Ранее сообщалось, что президент международного авиасалона МАКС Магомед Толбоев предупреждал американца, что ему может не хватить проффесионализма для управления российским самолетом.
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