Американца приговорили к девяти пожизненным срокам за убийства в церкви

Американец Дилан Руф, застреливший в июне 2015 года девятерых темнокожих прихожан в церкви города Чарлстона, получил девять пожизненных сроков заключения.

Для того чтобы избежать более жесткого наказания, он пошел на сделку с властями штата Южная Каролина. Наличие нескольких пожизненных сроков значительно затрудняет возможность досрочного освобождения или пересмотра дела.

Однако обвинения ему были предъявлены не только на местном, но и на федеральном уровне. В результате суд приговорил Руфа к смертной казни, сообщает ТАСС со ссылкой на АР.

Американец отказался от услуг адвокатов. Он признал себя виновным, но не стал раскаиваться в содеянном.