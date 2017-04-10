Американца приговорили к девяти пожизненным срокам за убийства в церкви
Американец Дилан Руф, застреливший в июне 2015 года девятерых темнокожих прихожан в церкви города Чарлстона, получил девять пожизненных сроков заключения.
Для того чтобы избежать более жесткого наказания, он пошел на сделку с властями штата Южная Каролина. Наличие нескольких пожизненных сроков значительно затрудняет возможность досрочного освобождения или пересмотра дела.
Однако обвинения ему были предъявлены не только на местном, но и на федеральном уровне. В результате суд приговорил Руфа к смертной казни, сообщает ТАСС со ссылкой на АР.
Американец отказался от услуг адвокатов. Он признал себя виновным, но не стал раскаиваться в содеянном.
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