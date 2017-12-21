Американца отправили за решетку после угроз президенту

В США суд приговорил жителя штата Висконсин Джозефа Якубовски в 14 годам лишения свободы за угрозы в адрес президента Дональда Трампа.

Около полугода назад он отправил в Белый дом документ, насчитывавший более полутора сотен страниц, в котором критиковал власти. Кроме того, в тексте содержались угрозы не только главе государства, но и некоторым высокопоставленным чиновникам.

После отправки своего послания Якубовски совершил ограбление оружейного магазина и ударился в бега. Через 10 дней он был задержан полицией, сообщает «Экономика сегодня».

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