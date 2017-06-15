Американца освободили после 40 лет тюрьмы из-за недоказанности вины

Житель США, проведший за решеткой свыше 40 лет, вышел на свободы по причине того, что его вина в преступлении оказалась недостаточно доказанной.

Американец угодил в тюрьму в 1976 году в возрасте 20 лет. Его обвинили в убийстве женщины.

Четыре десятилетия спустя его дело было пересмотрено. Следствие пришло к выводу, что доказательства, на основании которых был вынесен приговор о пожизненном заключении, недостаточно обоснованы, сообщает АР. В итоге суд вынес решение об освобождении.