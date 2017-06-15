Американца освободили после 40 лет тюрьмы из-за недоказанности вины
Житель США, проведший за решеткой свыше 40 лет, вышел на свободы по причине того, что его вина в преступлении оказалась недостаточно доказанной.
Американец угодил в тюрьму в 1976 году в возрасте 20 лет. Его обвинили в убийстве женщины.
Четыре десятилетия спустя его дело было пересмотрено. Следствие пришло к выводу, что доказательства, на основании которых был вынесен приговор о пожизненном заключении, недостаточно обоснованы, сообщает АР. В итоге суд вынес решение об освобождении.
Следующая новость Госдума отказалась ограничивать зарплаты топ-менеджеров
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии