Американца оштрафовали за выгул змеи без поводка

Житель американского штата Южная Дакота должен будет выплатить 190 долларов в качестве штрафа за выгул королевского питона, которого он держит дома, без поводка.

Инцидент произошел несколько дней назад. К мужчине, который выгуливал питона в местном парке, подошел офицер из службы по контролю за животными и попросил обвязать рептилию веревкой. Владелец змеи воспринял это как штуку, но некоторое время спустя получил уведомление о штрафе, сообщает АР.

По данным агентства, прогулка мужчины по парку с питоном «без поводка» возмутила одного из посетителей и он обратился в полицию.

В службе по контролю за животными подчеркнули, что действие местных законов распространяется на всех домашних животных без исключения. Змею там порекомендовали выгуливать в специальном контейнере.

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